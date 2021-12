Dragon Ball Z: C-19 e C-20 insieme grazie ad un cosplay di coppia

Fare un salto indietro nel tempo si è rivelato un'arma a doppio taglio per Trunks che ha così sovrascritto il presente con un futuro diverso da quello che ha caratterizzato la sua linea temporale. Questo evento, dunque, ha così dato il via alla Saga degli Andridi in Dragon Ball Z.

Grazie alla sua dedizione al lavoro e alla sua mente malvagia, il Dr. Gelo è riuscito nell'impresa di creare dei cyborg potentissimi, alcuni dei quali che hanno persino messo alle strette Goku e Vegeta Super Saiyan. Il folle scienziato è anche riuscito a rendere sé stesso un androide, soprannominato C-20, per poi impensierire i guerrieri Z insieme al suo fidato cyborg completamente meccanico C-19.

Ed è proprio a questi due androidi che due cosplayer in Giappone, un certo KitagamiShu e un suo amico, hanno dedicato due incredibili interpretazioni personali, li stessi che potete ammirare in calce alla notizia. I due ragazzi si sono molto divertiti nell'interpretare i due personaggi in questione, risultato che ha ricevuto non poche ricondivisioni all'interno del celebre social network Twitter.

E voi, invece, cosa ne pensate della loro impresa di emulare C-19 e C-20, ci sono riusciti a vostro avviso? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.