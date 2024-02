Dragon Ball Z, 28 anni fa finiva la leggenda di Goku: Super cambierà l'epilogo?

Il 31 gennaio del 1996 in Giappone si celebrava un evento straordinario. Nelle emittenti nazionali veniva trasmesso l'episodio 291 di Dragon Ball Z, quello che ricordiamo essere come l'ultimo dell'anime che ha segnato la leggenda. Sono trascorsi 28 anni da quel giorno, ma che cosa succederà alla serie di Akira Toriyama?

Sono giornate di festa, queste, per gli appassionati. Dopo aver celebrato il 27° anniversario dal debutto del Super Saiyan 4 in Dragon Ball GT e in attesa di Dragon Ball Daima, la nuova serie animata in arrivo per i 40 anni del franchise, i fan celebrano anche il finale meraviglioso ed emozionante di Dragon Ball Z.

Il finale di Dragon Ball Z avviene a dieci anni dalla fine della Saga di Bu, quando i Guerrieri Z si iscrivono a un nuovo torneo di arti marziali. Qui, Goku incontra un bambino dal cuore puro di nome Ub, la reincarnazione di Majin Bu. Il desiderio espresso da Goku alla morte di Kid Bu è stato esaudito, ma il ragazzo non è ancora capace di sfruttare tutta la sua forza. Goku decide dunque di vivere con lui per allenarlo e dare vita a un guerriero che possa superare anche i suoi limiti.

Come ben sappiamo, la storia di Dragon Ball Super si colloca cronologicamente proprio durante quei 10 anni tra la sconfitta di Kid Bu e l'ulitmo saluto di Goku. La distanza con il torneo di arti marziali si è accorciata. Presto, Dragon Ball Super raggiungerà prorpio quel momento. Ma che cosa succederà alla fine di Dragon Ball Super? Le possibilità sono molteplici, la serie di Toyotaro potrebbe finire proprio in coincidenza di quel torneo, oppure oltrepassare quel momento e proseguire ancora. Per scoprirlo, non ci resta altro che attendere i nuovi capitoli della storia. Ma quanti ricordi con il finale di Dragon Ball Z!