Dragon Ball Z, le 3 battaglie che hanno reso indimenticabile la serie

Qualunque appassionato di battle-shonen dovrebbe guardare Dragon Ball. Alcuni scontri, che hanno definito un'epoca, vedono i protagonisti combattere contro villain persino più amati dei Guerrieri Z da molti fan di Dragon Ball. Ma quali sono le battaglie più memorabili dell'opera? Vi segnaliamo che, da qui in poi, si entra in zona spoiler!

3 - Goku vs Vegeta (Primo incontro)

Il brutale scontro tra Goku e Vegeta è l'apripista di una serie di battaglie sempre più epiche nel corso della serie. Nonostante ciò, il duello tra i due Saiyan ha qualcosa di magico anche a distanza di oltre 30 anni dalla prima visione. Molti bambini e ragazzi sono cresciuti nel mito dello scontro tra la leggendaria Kamehameha di Goku in Dragon Ball e il Cannone Galick di Vegeta. Inoltre, come dimenticarsi dell'aiuto di Yajirobei per tagliare la coda del Principe dei Saiyan in versione scimmione.

2 - Gohan vs Cell

La tragica battaglia tra Gohan e Cell è indelebile nella mente della fanbase. La morte di C-16, la trasformazione di Gohan in Super Saiyan 2, il sacrificio di Goku e l'iconica Kamehameha Padre-Figlio di Dragon Ball rendono questa lotta tra le più avvincenti della storia dell'animazione.

1 - Goku vs Freezer

Chi ha visto e amato Dragon Ball sa che vige una legge silenziosa: il combattimento tra Goku e Freezer è l'apice dell'opera. L'atmosfera del Pianeka Namek, la tensione costante che si respira, la continua ricerca del colpo decisivo per abbattere l'avversario e soprattutto...la prima volta che Goku si trasforma in Super Saiyan, dopo la morte del suo migliore amico, Crilin: poesia pura.

