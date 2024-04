Dragon Ball Z: i 3 combattimenti migliori della Saga di Majin Bu

Mentre scopriamo quando la saga di Majin Bu verrà inclusa alla serie di Dragon Ball Z su Prime Video, ripercorriamo quelli che sono stati alcuni tra i combattimenti più emozionanti ed iconici dell'arco narrativo finale della seconda serie animata dedicata al lavoro del compianto genio Akira Toriyama.

La prima trasformazione di Goku in Super Saiyan 3

L'iconica trasformazione ha fatto tremare il pianeta e i cuori degli spettatori. La prima volta non si scorda mai, e il combattimento che vede Goku fronteggiare il nuovo nemico Majin Bu lo costringe ad utilizzare la tecnica.

Tuttavia, l'eccessivo dispendio di energie per mantenerla attiva era all'epoca troppo alto per il protagonista, incapace di neutralizzare la novella minaccia nonostante il livello di potenza raggiunto.

Uno scontro senza reali vincitori, che ha però scritto una pagina indelebile nella mente degli appassionati.

Majin Vegeta VS Majin Bu

Lo scontro è uno dei rari momenti in cui emerge la personalità eroica e nobile del principe dei Saiyan, che nonostante l'influsso demoniaco subito, decide, una volta compreso di non essere in grado di scalfire il nemico, di sacrificarsi con un'esplosione dalla risonanza di portata universale.

Altro momento di grande stile ed impatto emotivo.

Goku VS Majin Vegeta

Il combattimento definitivo tra i due eroi in Dragon Ball Z, che funge anche da redenzione per il principe dei Saiyan. Rinunciando agli affetti e ai sentimenti in cambio di un potere in grado di fronteggiare Goku SSJ2, Vegeta cede momentaneamente al suo desiderio di sconfiggere Kakarot, regalando uno degli scontri più belli e significativi di tutta l'opera.

Se Majin Bu è stato un cattivo in grado di regalare con il suo arco narrativo scontri memorabili, diverso è stato il destino di questi 5 villain di Dragon Ball che sono finiti nel dimenticatoio.

