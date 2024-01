Dragon Ball Z, le 3 principali differenze con Dragon Ball Kai

Dragon Ball Z è uno degli anime più importanti dell'intera industria. Chi ama il manga di Toriyama però, non necessariamente apprezza la saga Z, che aveva diverse lungaggini e filler non richiesti. Dopo diversi anni, dunque, è stato realizzato Dragon Ball Kai, un remake che cambia diversi elementi rispetto alla serie Z. Quali sono le differenze principali?

Innanzitutto, Dragon Ball Kai non si perde in chiacchiere ed elimina integralmente le parti filler della serie di partenza, concentrandosi esclusivamente sugli eventi canonici del manga. Ciò migliora il ritmo della narrazione e riduce la pesantezza di alcuni interminabili scontri di Z. L'unica eccezione è forse nella Saga di Majin Buu, restaurata anni dopo da una sorta di sequel di Kai - chiamato "The Final Chapters" - e più dilatata nel numero di puntate (parliamo di 91 episodi fino alla Saga di Cell contro l'enormità dei 61 episodi dedicati al solo Majin Buu).

Inoltre, Dragon Ball Kai è più fedele, nei dialoghi, al manga di Toriyama. Ciò ha aiutato la sceneggiatura a far emergere maggiormente le tematiche che vuole trattare e le caratteristiche che vuole imprimere nei suoi personaggi. Purtroppo, però, Dragon Ball Kai ha un difetto che non era presente in Dragon Ball Z: la censura. Moltissime scene cruente e ferite, dovute alla forte violenza di determinati colpi, sono state ammorbidite: la quantità di sangue a schermo è stata ridotta, pur senza essere eliminata.



