Dragon Ball Z: 3 sfumature di Gohan in un'illustrazione ideale come wallpaper

La storia di Dragon Ball Z non è solo quella di Goku e Vegeta, ma anche quella di Gohan. Il figlio maggiore del protagonista, infatti, ha avuto un ruolo chiave durante la Saga di Cell e uno un pochino più marginale, seppur estremamente epico, durante l'arco narrativo seguente.

Oggi i fan vogliono rivedere Gohan al centro della scena, proprio come ha fatto Dragon Ball Super: Super Hero. Il guerriero Z si è fatto valere grazie ad un combattimento che lo ha reso nuovamente protagonista, sintomo che TOEI Animation e Toriyama stiano magari valutando di riportare in auge il suo personaggio.

A tal proposito, nelle scorse ore ha fatto parlare di sé l'ultima illustrazione di Kakeru, un noto artista giapponese molto conosciuto per il suo tratto artistico molto vicino a quello di Toriyama. Nella rappresentazione grafica in questione, apprezzabile in calce alla notizia, l'artista ha immaginato tre delle versioni più importanti di Gohan: bambino, ragazzo e la versione del futuro. Tre diverse sfumature che rappresentano ciascuno l'evoluzione della sua caratterizzazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piacerebbe come eventuale wallpaper? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.