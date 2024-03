Dragon Ball Z, i 3 villain più memorabili dell'opera di Akira Toriyama

In Dragon Ball Z Goku e compagni si trovano molto spesso contro avversari straordinari quanto pericolosi, dal design e dal carattere piuttosto curati e ben definiti. Ciò ha contribuito a rendere ancora più popolare una serie già lanciata verso il successo planetario, ma quali sono allora i villain più memorabili dell’opera?

Scopriamolo in questa classifica dedicata ai 3 antagonisti che hanno saputo influenzare di più la storia dei Guerrieri Z e conquistare l’interesse del pubblico.

Iniziamo da Cell, la creazione perfetta del Dr. Gelo, centrale in tutta la saga degli androidi, come un’ombra che si estende lentamente sul percorso dei protagonisti, seminando morte e acquisendo sempre più poteri. Sin dalla sua forma di larva, trovata per caso dai protagonisti, Cell ha saputo instillare un senso di terrore e preoccupazione nei lettori, esploso poi con le successive trasformazioni e col Cell Game, dove è risultato ancora più feroce e abile nel combattimento.

In seconda posizione troviamo Vegeta, il principe dei Saiyan giunto sulla Terra con Nappa per scoprire di più su quanto accaduto a Radish e conoscere Kakaroth. L’evoluzione di Vegeta nel corso degli anni lo ha trasformato in un prezioso alleato dei protagonisti, arrivando addirittura a condividere tale ruolo con Goku in Dragon Ball Super. Tuttavia, il suo orgoglio, la sua eccessiva sicurezza in sé stesso e nelle proprie abilità, e la volontà di dimostrare di essere sempre il migliore, tratti rimasti ma ridimensionati grazie alle relazioni intraprese sulla Terra, lo hanno reso un avversario incredibile per Goku. Il loro combattimento nella saga dei Saiyan resta ancora oggi straordinario. La riemersione del suo lato malvagio nella saga di Majin Bu ha fatto capire quanto fosse realmente pericoloso nel ruolo di antagonista, dando ancora una volta spettacolo contro Goku in un’altra delle sfide più intense di tutta l’opera.

Concludiamo col villain più memorabile di Dragon Ball Z: l’ex imperatore galattico Freezer. Distruttore del pianeta Vegeta, feroce e senza scrupoli morali, Freezer è l’emblema della pura malvagità, che uccide provando gioia e divertimento. Le sue tremende trasformazioni, ciascuna delle quali ha rappresentato uno scoglio di difficoltà per i protagonisti, lo hanno portato ad accrescere il proprio potere e la sua essenza maligna, che raggiunge l’apice nel brutale omicidio di Crilin di fronte ad un Goku sconvolto, e furioso a tal punto da raggiungere lo stadio del Super Saiyan. Anche in Dragon Ball Super, sebbene sia stato scelto come uno dei guerrieri per difendere l’Universo Sette nel Torneo del Potere, Freezer torna alla fine della saga di Granolah nelle sue vesti di antagonista, in una nuova forma dalla forza inaudita.

Ridi che è meglio è uno dei più venduti oggi su