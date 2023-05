Dragon Ball Z: 30 anni fa Gohan diventava per la prima volta un Super Saiyan 2

Non è possibile dimenticare l'episodio 184 di Dragon Ball Z, la 19esima puntata della Saga del Torneo di Cell che vide protagonista il figlio di Goku, Gohan, contro il potente e malvagio essere creato dal Dr. Gelo. In quell'occasione, infatti, il saiyan raggiunge lo stadio di SSJ 2.

Il brutale assassinio di C-16 davanti agli occhi di Gohan da parte di Cell, infatti, svolse un ruolo da trigger nei confronti del giovane eroe per aiutarlo a raggiungere lo stadio di Super Saiayn 2. Certo, in molti non sanno nemmeno che questa trasformazione aveva un altro nome in origine, eppure il secondo stadio dell'iconico power-up di Dragon Ball Z aveva sicuramente attirato l'attenzione.

Il fantomatico episodio 184 dell'anime, dunque, uscì in Giappone per la prima volta il 5 maggio di 30 anni fa, segnando dunque il 30° anniversario dal debutto del Super Saiyan 2 sul piccolo schermo. Da quel momento in avanti, infatti, vedremo apparire successivamente nuovi sviluppi della trasformazione che si protraggono ancora oggi.

Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata a questa fan-art che ritrae Gohan del Futuro in SSJ 2?