Dragon Ball Z 30th Anniversary: Raggiunti i tre mila preordini

Quest'anno Dragon Ball Z raggiunge un importante traguardo, compiendo trent'anni dalla messa in onda del primo episodio. Per celebrare questo importante eventi, Funimation ha deciso di realizzare una corposa edizione da collezione. Affinché fosse stata prodotta, erano necessari tre mila preordini, che a quanto pare, sono stati largamente raggiunti.

Lo sabato 20 aprile, Funimation ha dichiarato al suo panel presso l'Anime Boston, di aver raggiunto i tre mila preordini necessari per la produzione della Dragon Ball Z 30th Anniversary, che porterà la serie in Blu-ray. Purtroppo non è tutto ora quello che luccica e di recente vi avevamo parlato delle critiche dei fan verso l'edizione da collezione e alla comparazione dei screenshot di Funimation, che ha cercato di spiegare le differenze che le vecchie riedizioni.

La società d'intrattenimento statunitense ha inoltre dichiarato che produrrà sei mila copie del cofanetto. Sul sito ufficiale di Funimation, è indicato che sono presenti altre 2813 copie rimanenti, disponibili per il preordine fino al 5 maggio.

Vi ricordiamo che la Dragon Ball Z 30th Anniversary includerà 37 dischi Blu-ray con tutta la serie Dragon Ball Z in formato originale 4:3, una action-figure di Goku da 11 pollici realizzata da Banpresto, un artbook e un certificato di autenticità.

Nel mentre che attendiamo l'arrivo di questa fantastica e dibattuta collector's