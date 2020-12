Dragon Ball Z: 31 anni fa Goku fronteggiava per la prima volta Vegeta

Quando si tenta di immaginare quali siano le rivalità più famose nel mondo dell'animazione nipponica diventa impossibile non citare quei 2 personaggi più iconici di Dragon Ball Z, ovvero Goku e Vegeta. La loro peculiare amicizia e il costante desiderio di prevalere sull'altro hanno spinto i due eroi a livelli mai visti finora.

A distanza di anni dal loro primo incontro, i due saiyan hanno mantenuto due differenti visioni sul combattimento. Anche dopo aver combattuto insieme contro innumerevoli avversari, di cui l'ultimo rappresentato da Molo in Dragon Ball Super, Vegeta continua a passare inosservato a causa della costante di Goku, l'unico personaggio dietro il quale bene o male si risolvono tutte le faccende della storia.

Questa rivalità che oggi in parte si è spostata nei riguardi della figura di "protagonista" ha comunque delle radici ormai profondamente legate alla storia del franchise, in particolare a quella battaglia che 31 anni fa li vide l'uno contro l'altro per il destino della Terra. Il 14 dicembre 1989, infatti, debuttava in Giappone l'episodio 30 di Dragon Ball Z, intitolato in italiano con un titolo assolutamente poco spoiler "Triplo Kai-O-Ken", che dava ufficialmente il via allo scontro tra i due con Goku costretto a ricorrere al Kaioken triplo per fronteggiare il micidiale potere di Vegeta.

E voi, invece, ricordate ancora bene quella straordinaria puntata? Ma soprattutto, cosa ne pensate della rivalità oggi tra Goku e Vegeta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.