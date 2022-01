Dragon Ball Z, i 5 filler peggiori di sempre dell'anime

Pur non avendo il numero di filler di Naruto: Shippuden, anche Dragon Ball Z ha la sua buona dose di episodi creati appositamente da Toei Animation per prendere tempo e ritardare alcuni eventi fondamentali della serie scritta da Akira Toriyama. Dragon Ball Z in totale ha 44 episodi completamente filler, non molti.

Sono tutti distribuiti abbastanza equamente tra tutte le saghe e mostrano scene diverse, tra Goku e Piccolo che cercano di prendere la patente, minisaghe vere e proprie come quella del torneo dell'aldilà o di Garlic Jr e tanto altro ancora. Ma quali sono i cinque peggiori episodi filler di Dragon Ball Z? Vediamo la flop 5.

Si parte con uno dei primi filler di Dragon Ball Z, inserito nella saga dei saiyan. Goku è sul serpentone e deve correre a più non posso per poter raggiungere il pianeta di Re Kaioh. Tuttavia, a metà strada trova un edificio particolare, dimora della principessa serpente. L'episodio 14 "La principessa" è il primo filler flop di questa lista, fatto di momenti che poco hanno a che vedere con l'atmosfera di Dragon Ball Z e del momento.

Andiamo molto più avanti per la quarta posizione dedicata all'episodio 171, "Il compleanno di Gohan". In attesa dell'inizio del Cell Game, la produzione di Toei dedica alcuni episodi filler a Gohan e al padre, e uno di questi si concentra su una serie di ricordi e collage dei momenti passati del ragazzo.

"Collisione nello spazio" è l'episodio 39 di Dragon Ball Z e terzo in elenco. Come se non fosse già strano che un'astronave nello spazio si imbatta in un'altra navicella, quest'ultima è zeppa di trappole in cui Gohan, Crilin e Bulma cascano sempre, per un episodio che ha davvero ben poco da dire.

Seconda posizione per l'episodio 117 "La perla della felicità", che chiude la saga di Garlic Jr. Questo è l'ultimo episodio filler prima dell'arrivo di Freezer e si concentra prevalentemente sui tentativi di Crilin di proporsi a Marion, alla fine però la ragazza se ne andrà, forse unica nota positiva dell'episodio.

Infine in prima posizione c'è l'episodio 10 "Il primo combattimento di Gohan". Gohan continua il suo viaggio in solitaria da quando è stato abbandonato da Piccolo, mentre Yamcha si dedica al baseball in alcune scene lunghe e completamente inutili.

