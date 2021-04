Dragon Ball Z: i 5 momenti che hanno cambiato la vita di Gohan

La prima parte di Dragon Ball scritta da Akira Toriyama ci regalò il personaggio di Goku, ancora oggi uno dei più iconici per quanto riguarda anime e manga. Distruggendo la canonica regola degli shonen del protagonista ragazzino, Goku crebbe ed ebbe un figlio, Gohan, che diventerà poi un personaggio molto importante in Dragon Ball Z.

Così come accaduto agli altri personaggi, abbiamo visto Gohan crescere e passare dall'essere un bambino a un ragazzino e poi un liceale. Vediamo quali sono stati i cinque momenti più importanti per la sua crescita in Dragon Ball Z.

Inevitabilmente la prima crisi affrontata con l'arrivo di Radish sulla Terra e la morte del padre è il primo evento a segnare irrimediabilmente la vita di Gohan. Fu costretto ad affrontare lo zio mostrando il suo potenziale enorme e poi fu separato definitivamente dalla famiglia e costretto a vivere nelle terre selvagge con Piccolo. La morte di Piccolo durante lo scontro con Nappa è stato il secondo elemento a scatenare una crescita spaventosa nella mente di Gohan. Rimossa la paura di combattere, ha iniziato davvero a contare e a far sentire il suo contributo nella saga di Namek.

Altre due morti sono al centro del terzo e del quarto momento che hanno segnato irreversibilmente la vita di Gohan, ed entrambe sono capitate a stretto giro. Il riferimento è alla distruzione di C-16 per mano di Cell, che scatenò la reazione e trasformazione in Super Saiyan di secondo livello, e la morte di Goku poco dopo, che Gohan soffrì e che reputò essere colpa sua per la troppa arroganza mostrata durante lo scontro con Cell.

Per l'ultimo bisogna arrivare ai giorni da liceale di Gohan, momento in cui sembrava che il mezzo saiyan dovesse diventare il nuovo protagonista di Dragon Ball Z. Durante il primo periodo a Satan City incontrò Videl, figlia di Mr. Satan, con cui strinse inizialmente amicizia e poi un legame romantico che sarebbe durato fino alla fine della saga.

Secondo i fan, in Dragon Ball Super Gohan non ha grande spazio e la sua crescita è quindi interrotta, lasciando il meglio della crescita del personaggio a Dragon Ball Z.