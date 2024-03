Dragon Ball Z, 5 momenti iconici che hanno reso grande l'anime

L’avventura di Son Goku e compagni raccontata dal maestro Akira Toriyama in Dragon Ball Z è costellata di momenti e scene iconiche, che gli autori dell’anime prodotto da Toei Animation ha trasposto su schermo in maniera altrettanto memorabile. Ripercorriamo insieme i 5 momenti più spettacolari ed emozionanti dell’anime.

In quinta posizione troviamo il riconoscimento da parte di Vegeta della superiorità di Goku, o, meglio, Kakaroth. È avvenuta nell’episodio 280 della serie, intitolato Il Rispetto di Vegeta, quando il protagonista raggiunge lo stadio del Super Saiyan 3 per fronteggiare Kid Bu. Si tratta di un momento rilevante nella crescita del principe dei Saiyan, e della sua rivalità-amicizia con Goku.

Al quarto posto si classifica, invece, l’eroica scena dell’episodio 188, in cui Goku, sapendo dell’imminente esplosione di Cell, decide di teletrasportarsi lontano dalla Terra per salvarla, sacrificando sé stesso. È un momento decisivo, o almeno lo sembra fin quando Cell riesce a rigenerarsi e tornare più potente di prima. In quell’attimo tutti i presenti dicono addio a Goku, che non tornerà sul pianeta fino a molti anni dopo.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo la scena dell’episodio 286 in cui Goku chiede l’aiuto di tutti i terrestri per accumulare l’energia nella sfera Genkidama necessaria a distruggere una volta per tutte Kid Bu. Una scena ricca di carica emotiva, che ha spinto moltissimi spettatori ad alzare le braccia al cielo con la speranza di aiutare l’eroe nell’impresa.

La medaglia d’argento va alla trasformazione di Gohan in Super Saiyan 2 durante il Cell Game. Il titolo dell’episodio 185, La Vendetta di Gohan, già anticipa la straordinaria potenza raggiunta dal ragazzo mezzosangue Saiyan in seguito alla distruzione di C-16 davanti ai suoi occhi. In una sequenza memorabile Gohan si trasforma completamente, passando dall’essere un ragazzo timido e gentile ad un guerriero furibondo e mostruosamente letale.

Concludiamo con LA scena che ha reso Dragon Ball Z una delle serie anime più celebri e rilevanti nella storia del medium, e che ha saputo influenzare, così come il manga, moltissimi autori e artisti. Stiamo parlando della prima trasformazione in Super Saiyan di Goku, subito dopo la morte di Crilin per mano dell’Imperatore galattico Freezer. Goku vive uno dei momenti più scioccanti della sua vita, e la rabbia accumulata nei confronti dell’antagonista si scatena facendogli raggiungere la leggendaria forma dei Saiyan, provocando anche fulmini e agitando le acque di Namek. L’episodio 95 resta fondamentale nella storia dei Guerrieri Z come è indelebile nei ricordi dei fan della serie.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth in sconto oggi