Dragon Ball Z: 5 nemici che potrebbero diventare buoni come Vegeta

Come potete vedere in questa fan animation di Dragon Ball Z, Vegeta continua a rimanere uno dei personaggi preferiti dei fan, per questo in molti hanno iniziato a chiedersi come sarebbe cambiata la storia se insieme a lui anche altri avversari di Goku si sarebbero uniti al protagonista della serie.

Ecco una breve elenco di alcuni dei nemici di Goku, che per vari motivi si sarebbero potuti alleare con il celebre saiyan: il primo che viene in mente è Raditz, fratello di Goku apparso nelle prime puntate di Dragon Ball Z, nonostante sia comparso brevemente prima della sua morte, sono in molti a credere che sarebbe potuto essere un alleato importante di Vegeta, magari allenandosi insieme a lui e riuscendo così a raggiungere il livello di Super Saiyan. Andando avanti nella lista troviamo Nappa, sottoposto di Vegeta che non ha avuto un grande sviluppo nella serie originale, prima di essere rivisto in Dragon Ball GT, anche lui come il precedente avrebbe potuto collaborare con Vegeta, diventando nel tempo un alleato di Goku.

Molti fan dell'opera di Akira Toriyama sono rimasti particolarmente colpiti dalla Squadra Ginyu, l'originale gruppo era al servizio di Frieza, comparendo nel corso della saga di Namek, il design e le mosse particolari sfoggiate dalla Squadra Ginyu avrebbero meritato uno sviluppo più approfondito, anche se difficilmente i 5 avrebbero mai accettato di seguire la leadership di Goku.

Anche Zamasu, villain che ha fatto il suo debutto in Dragon Ball Super, sarebbe potuto diventare un compagno importante del protagonista, anche se il suo odio totale nei confronti dell'umanità ha impedito l'alleanza tra i due. Infine sono in molti a volere un incontro tra Gohan e Cell, dopo la sconfitta di quest'ultimo per mano del figlio di Goku, ma pensiamo che sia difficile pensare di vederlo combattere insieme a Vegeta, Gohan e gli altri. Chiudiamo la notizia segnalandovi l'elenco delle censure di Dragon Ball Z.