Dragon Ball Z, le 5 puntate con i disegni più brutti

Quando pensiamo a Dragon Ball Z ci scende sempre una lacrima di nostalgia soprattutto per quelle animazioni grezze e datate ma dal fascino davvero intramontabile. Eppure non tutti i disegni sono usciti benissimo: ecco le cinque puntate peggiori da questo punto di vista.

Cominciamo con l'episodio 51 dove su Namekk si vede un Vegeta non proprio in forma, schiacciato e allungato in un disegno che non ha nulla a che vedere con il Principe dei Saiyan che tutti conosciamo.

Anche nell'episodio 120 in cui Trunks si trasforma in Super Saiyan e uccide Freezer e Re Cold. Le animazioni e i disegni di Trunks in alcuni momenti sono anatomicamente un disastro e se si guarda attentamente il tutto non funziona proprio.

Nell'episodio 155 durante lo scontro tra Vegeta e Cell al suo secondo stadio il volto del Saiyan in diverse inquadrature è abbozzato per essere generosi, passando da momenti ottimi ad altri per nulla sufficienti come qualità.

Goku contro Paikuhuan nell'episodio 199 non è proprio animato bene, le forme dei visi cambiano in continuazione e gli sfondi non aiutano la resa generale dello scontro.

Poi c'è l'episodio 278, con Kid Buu che arriva nel regno dei Kaioshin. Disegni piatti e animazioni non eccelse per le camminate dei personaggi, assieme a tantissime ripetizioni di disegni in tutta la puntata.

E voi siete d'accordo con questi cinque episodi? Quali altri disegni terribili vi ricordate? Diteci la vostra nei commenti, per compensare ecco i 5 momenti che non scorderemo mai di Dragon Ball. E ovviamente come dimenticare i filler migliori di Dragon Ball, in cui le animazioni e i disegni non è che eccellessero proprio.