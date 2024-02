Dragon Ball Z: le 5 trasformazioni più belle che abbiamo visto nell'anime

Sembra facile scegliere le migliori trasformazioni di Dragon Ball Z, eppure ne abbiamo viste talmente tante che selezionarne soltanto cinque non è stato così semplice. Ecco allora la nostra top 5.

Togliamoci subito il Super Saiyan perché è ovviamente una delle migliori trasformazioni non solo di Dragon Ball Z, ma di tutta la storia dei manga, poco ma sicuro. Ovviamente in questo caso scegliamo la prima volta che Goku lo diventa contro Freezer.

Parlando di Freezer, la sua ultima forma vista su Namek rimane ancora iconica, soprattutto per l'attesa che c'è stata dietro il suo reveal, e come si è rivelato davvero la minaccia più grande mai vista fino a quel momento.

Altro momento iconico è il Super Saiyan 2 di Gohan, limite che sblocca nello scontro con Cell e che è rimasto nel cuore di tutti quanti gli appassionati di shonen di combattimento.

Dobbiamo anche inserire il Super Saiyan 3, raggiunto da Goku abbastanza a sorpresa (almeno per il pubblico) nello scontro con Majin Bu ma che ci ha conquistati immediatamente per il suo design.

Chiudiamo con un altro villain: Cell. La sua ultima trasformazione è rimasta iconica per il tempo voluto per raggiungerla e per la potenza che ha sprigionato. Tra l'altro ecco tutte le trasformazioni di Cell in Dragon Ball spiegate.

E secondo voi sono queste le migliori? Diteci le vostre nei commenti, noi vi lasciamo alle 5 trasformazioni peggiori di Dragon Ball Z.