Dragon Ball Z: le 5 trasformazioni peggiori di tutto l'anime

È normale che in un'opera che fa delle trasformazioni dei personaggi un punto cardine non tutte vengano proprio bene. Vediamo allora quali sono le peggiori trasformazioni che abbiamo visto in tutto l'anime di Dragon Ball Z.

Partiamo con la versione "pompata" dei Super Saiyan apparsa durante lo scontro con Cell. La utilizzano Vegeta e Trunks ma visivamente non era fatta bene, quasi fosse una trasformazione indotta da steroidi.

Anche la forma suprema di Gohan, anticipata con tanto hype, è poi risultata molto dimenticabile, una semplice aura bianca aggiunta in più e poco altro, accantonata per anni proprio come il figlio di Goku da parte di Toriyama.

Ora, non odiateci ma Majin Vegeta, spesso indicata come trasformazione, è solo una M sulla fronte del Principe dei Saiyan, bello tutto il contesto ma in sé non è che sposti molto gli equilibri. Però già che ci siamo ecco tutte le volte in cui Goku ha perso in Dragon Ball Z.

Ci sono poi le fusioni di Junior, che potevano essere sfruttate meglio visto che non spostano nulla per quanto riguarda il suo design.

Chiudiamo con un tasto dolente: Gotenks Super Saiyan 3. Più capelli che altro, ma soprattutto per il fatto che ottiene la trasformazione senza faticare troppo, facendo perdere la bellezza di quando la svela Goku.

E secondo voi quali sono le trasformazioni peggiori di Dragon Ball Z? Intanto vi lasciamo le trasformazioni più brutte di Dragon Ball Super,