Dragon Ball Z: abbellite casa vostra con questo busto da quasi 1 metro di Goku SSJ

La mitologia di Dragon Ball Z gode di una community di milioni di appassionati in tutto il mondo e questo ha permesso al franchise di arricchirsi nel tempo di uno dei fenomeni di merchandising più proliferi al mondo. Ecco, a tal proposito, un modellino davvero particolare e da esporre a casa vostra.

Ancora oggi si parla di Dragon Ball Z e di tutte le curiosità che si celano alle spalle del capolavoro di Akira Toriyama. Eppure, nei riguardi del suo gioiellino non ci sono solo bizzarri aneddoti ma anche vere e proprie creazioni da parte di alcune compagnie dedite alla realizzazione di figure.

KD Studio, ad esempio, ha voluto osare nel suo ultimo progetto in cui ha messo in campo il talento dei propri designer per produrre un busto di Goku Super Saiyan in scala 1:1, ovvero una replica delle esatte dimensioni del protagonista. Si tratta dunque di un busto alto ben 89 cm e caratterizzato da un'incredibile resa dei dettagli che potete apprezzare voi stessi grazie alla galleria di immagini allegate in calce alla notizia. Certo, tale cura dei particolari tende però a far lievitare il costo del modellino alla cifra importante di 1195 euro, di cui 300 da addebitare in anticipo al momento del preordine. La consegna, salvo imprevisti, è attesa infine durante il corso del 2022.

