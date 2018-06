Dragon Ball Z: l'action figure di Nappa avrà la possibilità di indossare i capelli!

Dragon Ball ha sempre fatto notare che c'è una cosa su cui Saiyan vanno molto fieri: i loro capelli. Quindi, Bandai ha deciso che è il momento di rilasciare una figura di Nappa con una lussuriosa chioma intatta e non con il suo solito stile senza capelli. Al momento, il rilascio è previsto solo per il Giappone.

Il prode guerriero da sempre pelato finalmente avrà la possibilità di poter indossare, in maniera opzionale, un set di capelli tutto personale.

Nappa farà parte di un set di statuette di Dragon Ball Adverge e i fan hanno già mostrato il loro apprezzamento per l'aggiunta. Tuttavia, nella pubblicità promozionale il Saiyan è calvo: bisogna controllare fra i suoi accessori speciali per trovare il parrucchino!

Questa non è la prima volta che i fan hanno visto Nappa e i suoi capelli. In realtà è stato mostrato al pubblico il suo aspetto dalla folta chioma in uno speciale canonico. Il film La storia di Bardock mostrava Nappa con capelli corti e scuri. L'aspetto è abbastanza adattabile alla sua personalità malvagia, ma il suo taglio non troppo folto è molto differente rispetto alla lunga criniera di Raditz, che mostra molta più imponenza.



Al momento, sembra che questi oggetti da collezione andranno in vendita questo agosto in Giappone. Quindi, se volete aggiungere Nappa dallo stile particolare alla tua collezione, sarà necessario che controlliate il sito giapponese di Bandai per eventuali ordini.

Vi piace come sta Nappa con questa pettinatura più giovane? O preferite il suo aspetto più classico?