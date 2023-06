Dragon Ball Z: l'addio di Goku ai fan nella figure targata Clouds Studio

Mentre prosegue la storia di Dragon Ball nella serie Super del maestro Akira Toriyama e del disegnatore Toyotaro, molti appassionati dell’opera rimangono profondamente legati agli eventi narrati in Dragon Ball Z, nel quale è anche presente il vero finale della storia, e l’ultimo saluto al protagonista Son Goku.

In svariate occasioni Toriyama ha realizzato tavole in cui il Saiyan sembrava voler rivolgere ai lettori quello che sarebbe stato un addio, e tralasciando la pagina finale di Dragon Ball Z, in cui Goku e il piccolo Ub si allontanano sulla Nuvola d’Oro per intraprendere degli allenamenti, nella seconda ending dell’anime è presenta una sequenza in cui Goku appare al fianco di Re Kaio, nell’aldilà.

Qui il protagonista viene rappresentato con la solita aureola ma con delle ali, come se fosse diventato un angelo, teoria sempre più frequente visti i recenti sviluppi in Dragon Ball Super, e gli insegnamenti ricevuti da Merus nella saga dei prigionieri della pattuglia galattica. Per ricordare tale addio, unico nella serie, gli artisti di Clouds Studio hanno presentato la figure che potete vedere nelle immagini in calce.

Disponibile in quattro versioni, in scala 1:4 e 1:6, e anime o manga, che si differenziano principalmente per il colore della tuta di Goku, la figure arriverà sul mercato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Per chi volesse acquistarla, la figure è già prenotatile al prezzo di 280 euro per il modello in scala 1:6 e 410 euro per quello in scala 1:4. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che il Maestro Muten sembra aver un grande senso della moda secondo alcuni esperti del settore, e vi lasciamo ad una splendida figure riassuntiva della storia di Goku.