Dragon Ball Z: l'addio di Goku nella maestosa figure targata Didi Studio

Dragon Ball è ormai un pilastro dell’animazione e del fumetto giapponese, e a distanza di quasi quarant’anni dal debutto su Shonen Jump, le avventure di Son Goku continuano ad essere seguite da milioni di fan in tutto il mondo, e a ricevere merchandise dedicato che attira le attenzioni dei fan, come l’ultima figure presentata da Didi Studio.

Sebbene l’opera di Akira Toriyama e di conseguenza il destino dei personaggi introdotti in Dragon Ball Z sia stata ripresa in qualche modo in Dragon Ball Super, il manga curato da Toyotaro è ambientato prima della conclusione effettiva della serie, e del commovente addio che Goku rivolge ai lettori nella cover page del capitolo 519, Bye Bye, Dragon World.

Prendendo come riferimento proprio quell’illustrazione, gli artisti di Didi Studio hanno realizzato la splendida statua, alta ben 80 centimetri, che potete vedere nelle immagini condivise nel post riportato in calce. In arrivo nel secondo trimestre del 2023, la statua presenta, oltre al protagonista nel suo design ormai lontano dalla tuta arancione della scuola della tartaruga, anche tre elementi centrali nella storia, almeno nella prima parte: il bastone Nyoi, la Nuvola Kinto, e il drago blu, che possiamo far risalire ad un prototipo di quello che nella serie sarebbe stato Shenron.

Sul mercato arriveranno due versioni, differenziate solo dalla base normale o con il drago appoggiato sulla nuvola, vendute rispettivamente a 290 e 340 euro. Diteci cosa ne pensate nella sezione commenti. Per concludere ricordiamo che sono già emersi in rete gli spoiler del capitolo 88 di Dragon Ball Super, e vi lasciamo al nostro riassunto della saga di Pilaf, prima del manga.