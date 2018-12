Dragon Ball Z: Adidas prepara nuove scarpe ispirate al drago Shenron

Nel corso dell'anno, Adidas ha svelato diversi modelli di scarpe dedicate ai personaggi più famosi e amati dai fan di Dragon Ball e, in prossimità dell'uscita del film Dragon Ball Super: Broly, la compagnia tedesca ha annunciato che esaudirà un altro desiderio dei fan.

Infatti, i prossimi due modelli saranno dedicati al famoso drago Shenron. Una delle entità terrestri più potenti di Dragon Ball avrà infatti due paia di scarpe dedicati: il primo mostra una fedeltà nei colori, con una tinta verde di base e una leggermente più scura per le striature, a cui si aggiungono inserti dorati che riprendono il colore della pancia del drago; il secondo paio, invece, sembra avere un'origine dei colori molto più misteriosa, cambiando il tema dal verde-oro al nero-oro. Probabilmente l'ispirazione di quest'ultimo paio proviene dall'aura dorata e il cielo nero che seguono l'evocazione di Shenron sulla Terra.

I modelli di queste nuove scarpe dedicate a Dragon Ball Z saranno in vendita dal 22 dicembre e vendute in un packaging speciale e saranno la quarta e ultima collaborazione tra il colosso dell'abbigliamento sportivo e il famosissimo anime che ha conquistato tantissimi fan nel mondo. Altri modelli sono stati dedicati a Goku, Vegeta, Gohan, Freezer, Cell e Majin Bu, messi in vendita nei mesi scorsi.