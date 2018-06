Dragon Ball Z: alcuni fan hanno realizzato un live action molto fedele all'anime

È apparso online un nuovo progetto realizzato dai fan dedicato a Dragon Ball Z. Si tratta di un cortometraggio live action che ripercorre gli eventi salienti della serie, dalla lotta contro i Saiyan fino al combattimento contro Cell.

Il video è stato realizzato in Cina e dura circa 5 minuti: possiamo ammirare momenti come la battaglia contro Freezer e la prima trasformazione in Super Saiyan di Goku, ma è presente anche lo scontro tra Vegeta Super Saiyan e C-18 e il duello tra Piccolo e C-17. Altro gradito omaggio alla serie originale è il momento in cui Cell sta per essere sconfitto dal piccolo Gohan e dalla sua Kamehameha, scagliata con una sola mano.

Ricordiamo che, dopo il finale della serie televisiva di Dragon Ball Super lo scorso marzo, è stato annunciato un nuovo film ambientato subito dopo gli eventi visti nell'anime. A luglio, invece, partirà Super Dragon Ball Heroes, un nuovo anime promozionale ispirato a un videogioco arcade di carte collezionabili disponibile in Giappone.

I fan dell'opera di Toriyama hanno deciso di creare qualcosa di nuovo ed innovativo, che al contempo fosse ispirato a una delle saghe più importanti di Dragon Ball. Che ne pensate di questo live action? Ha catturato la vostra attenzione?