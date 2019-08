Dragon Ball Z: l'ambitissimo Metal Funko Pop di Trunks sarà nascosto in delle Loot Crate

Funko, l'azienda giapponese responsabile per la produzione dei famosissimi Funko Pop, metterà in vendita a partire da questa sera un particolare box dedicato a Dragon Ball Z. A sorpresa, l'azienda ha rivelato che alcune delle mini Loot Crate potrebbero contenere una variante metallica del Funko Pop di Trunks, il Guerriero Z proveniente dal futuro.

Dopo il recente successo riscosso grazie alla bellissima action figure dedicata a Deku di My Hero Academia dunque, Funko si prepara a celebrare un altro ottimo colpo, visto che secondo le stime i box dovrebbero registrare il tutto esaurito entro domani mattina.

Nello specifico, le mini Loot Crate dovrebbero contenere un portachiavi dedicato a Goku, un paio di occhiali ispirati a quelli del Maestro Muten, una palla gonfiabile raffigurante la quarta sfera del drago, una spilla con in volto del Drago Shenron e il Funko Pop di Trunks del futuro.

Secondo le stime, esiste circa una possibilità su sei di trovare la variante metallica di Trunks, attualmente fuori commercio. Potrete acquistare il box nella notte tra il 22 e il 23 agosto sullo store online Hot Topic, visitabile cliccando sul link in calce.

E voi cosa ne pensate? Proverete ad accaparrarvene una? Fatecelo sapere nei commenti! Noi ne approfittiamo per ricordarvi che qui in Italia il Corriere dello Sport ha recentemente annunciato la distribuzione di alcune statuette da collezione. Non perdete dunque l'occasione per dare un'occhiata anche a quelle!