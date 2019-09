Dragon Ball Z, ammiriamo un delizioso cosplay di Videl!

In realtà, nonostante la grande passione per il genere femminile di Toriyama, al punto da portarlo a odiare la sua stessa miopia, Dragon Ball non è poi così tanto caratterizzato da personaggi in rosa, se non salvo qualche eccezione. Fortunatamente, non mancano le appassionate dell'opera a dare la giustizia che meritano le ragazze della serie.

Quando si parla di Dragon Ball, entriamo in un mondo creativo davvero strabiliante, con numerosi cosplay realizzati dall'immensa community legata al franchise, proprio come l'ultima interpretazione di Trunks. La frase di apertura alla notizia fa anche molto riflettere poiché, subito dopo la serie Z, il genere femminile ha perso una parte di quella vitalità che aveva reso speciale l'inizio della storia con Bulma e la saga degli androidi con C-18.

A riportare un po' di ordine anche nello strepitoso successo di DB Super, ci pensa MissCakeAndCream, una giovane fan dell'opera, che ha dedicato il suo ultimo cosplay al personaggio di Videl, moglie di Gohan e figlia di Mr.Satan. La realizzazione è stata molto apprezzata all'interno della community di Reddit, grazie a un'interpretazione fedele e graziosa, caratterizzata soprattutto dall'iconica acconciatura che contraddistingue la ragazza. La foto, che abbiamo condiviso per voi in calce alla notizia, è stata molto apprezzata dai fan, soprattutto grazie alla fedeltà all'originale Videl.

Senza dubbio, quello di MissCakeAndCream è un cosplay semplice ma coinciso, realizzato proprio per la somiglianza al personaggio originale, nonostante qualche occhialino all'abbigliamento non fedele al cento per cento. E voi, invece, cosa ne pensate dell'interpretazione in questione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.