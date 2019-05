Dragon Ball Z, ammiriamo Gohan ragazzo con lo stile di Shintani!

Il Super Saiyan è, sin dalla sua prima apparizione, il power up più apprezzato all'interno del franchise di Dragon Ball Z. I capelli che diventano biondi, l'aura che si colora di un alone dorato, erano solo due delle peculiarità che contraddistinsero la celebre metamorfosi, simbolo di un'infanzia e di una generazione.

Peculiare e speciale, dunque, fu la saga di Cell, un arco narrativo che ereditava la maestosità del precedente antagonista Freezer e che poneva le basi sullo sviluppo del piccolo Gohan. Il Saiyan, figlio del protagonista Goku, si è sempre dimostrato essere un ragazzo buono e dall'indole fin troppo gentile, ma che covava all'interno del proprio cuore un potenziale latente che tuttora è tra i principali rammarichi degli appassionati del franchise. Un personaggio che sembrava destinato a diventare un eroe, ma confermato per essere poi qualcuno di diverso, un carattere più maturo e responsabile del padre, un uomo.

Eppure, è indelebile quello scontro con Cell, quel momento meraviglioso in cui il giovane ragazzo raggiunse lo stadio di Super Saiyan di secondo livello, a favore non soltanto di una potenza del tutto nuova, ma un arroganza senza eguali, risultata nel peccato più grande di tutti: la superbia. La perdita del padre sconvolse decisamente Gohan, che sfoderò tutto il suo potenziale e le sue energie in un colpo micidiale, un'onda energetica che annientò il potente e rinnovato antagonista.

Ed è proprio in questa veste, nell'attimo in cui è tutto finito, che un fan ha voluto ritrarre il giovane con uno stile a noi ormai molto caro, quello di Dragon Ball Super: Broly, che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce all'articolo. L'illustrazione si colloca tra i diversi segni che hanno visto il confronto tra Yamamuro e Shintani, in cui si colloca anche la rappresentazione di Janemba, due design tanto diversi con altrettanto speciali peculiarità.



E voi, invece, cosa ne pensate di Gohano ragazzo con lo stile del carachter design di Naohiro Shintani?