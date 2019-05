Dragon Ball Z: ammiriamo una splendida fan art di Goku Super Saiyan

Nonostante tutti gli anni che la l'opera immortale di Akira Toriyama, Dragon Ball, si porta sulle spalle, sta godendo negli ultimi anni di un rinnovato successo, anche grazie alla serie Super. I fan non smettono quindi di produrre meravigliose illustrazione che ritraggono i personaggi principali della serie nelle loro diverse trasformazioni.

Questa volta è il turno dell'account Twitter @mattari_illust, che ha pubblicato una splendida illustrazione di Goku Super Saiyan. Kakarot è qui rappresentato durante quello che potrebbe essere un combattimento, con la sua classica tuta da combattimento con la parte superiore completamente distrutta.

Un po' per la posizione e l'inquadratura con cui è ripreso il Saiyan e un po' per il colore dei capelli e occhi, meno saturo rispetto a come è solitamente rappresentato, il disegno riporta alla memoria la prima volta che Goku si è trasformato in Super Saiyan contro il cattivo Freezer. Tuttavia non si tratta di quel momento, oltre per il fatto che non è stato specificato, per il fatto che Goku non presenta la canottiera blu, che invece indossava in quel momento.

@mattari_illust ha pubblicato su Twitter altre quarantacinque illustrazioni di Dragon Ball che vi consigliamo di andare a scoprire. Infine, di recente abbiamo potuto ammirare un sorprendente cosplay crossover tra C-18 e il Team Rocket, mentre alcuni giorni fa abbiamo parlato di una nuova impressionante action-figure di Goku in arrivo.