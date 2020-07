Dragon Ball Z: Androide 17 e Dottor Gelo si scontrano in questa splendida statua

Tra i franchise più importanti di sempre, è indubbio che Dragon Ball rappresenti una vera e propria punta di diamante dell'industria, un'epopea che nel corso di questi decenni ha saputo conquistare milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del pianeta, divenendo un punto di riferimento per il genere d'appartenenza.

L'IP ha continuato a vedere il sopraggiungere di un'enormità d'opere parallele, tra manga, anime, spin-off, film, videogiochi e molto altro ancora, il tutto pensato per tenere alto l'interesse di un pubblico sempre affamato di novità e che non ha mai perso l'occasione d'elogiare la serie con cosplay e fanart realizzate spesso con un grande cura.

Visto l'enorme successo riscosso, non dovrebbe quindi sorprendere che sempre più compagnie si siano lanciate nella realizzazione di gadget a tema pensati per ingolosire i collezionisti più accaniti. Tra queste, figurano anche i ragazzi di KDCollectibles, i quali hanno recentemente conquistato l'attenzione di molti appassionati grazie a una magnifica statua a tema Dragon Ball Z e specificatamente dedicata allo scontro tra Androide 17 e Dottor Gelo. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il lavoro mette in mostra un momento principe della battaglia, con Androide 17 che grazie a un possente calcio ha staccato di netto la testa a Gelo. Il lavoro si caratterizza inoltre per una grande quantità di dettagli e, come specificato dalla società, è già preordinabile per un prezzo pari a 426 euro - senza contare le spese di spedizione -, mentre l'uscita è attualmente fissata al quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stato svelato anche uno splendido modellino a tema Dragon Ball Z in scala 1:1 dedicato a Majin Vegeta.