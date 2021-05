Dragon Ball Z: gli Androidi danno il benvenuto al nuovo sistema operativo di Google

Android 12, il nuovo sistema operativo di casa Google che verrà lanciato entro la fine dell'anno, è stato accolto con grande calore dai suoi fratelli maggiori, gli Androidi 16, 17 e 18 di Dragon Ball Z. Ecco la geniale trovata della community!

L'annuncio della nuova versione di Android ha trovato una reazione inaspettata nel fandom di Dragon Ball, che con entusiasmo guarda con ansia alle prossime versione. Difatti, tra qualche anno avremo tra le mani Android 16, esattamente come il cyborg gentile che fece amicizia con Gohan durante la Saga di Cell di Dragon Ball Z.

Tuttavia, chi conosce in maniera più approfondita l'opera di Akira Toriyama sa che nell'universo narrativo esiste un Androide 12. Creato dallo scienziato malvagio Dottor Gelo, Androide 12 è stato un esperimento fallimentare e per questo motivo non è mai comparso sulla scena.

Oltre a esso, esistono anche gli Androidi 13, 14 e 15, antagonisti principali della pellicola non canonica Dragon Ball Z: I Tre Saiyan. Quando Google darà vita ad Android 17, la Terra sarà in serio pericolo. Riuscirà Goku a salvare il pianeta dalle creazioni di Google? Nel frattempo, ecco Cell in un inquietante statuetta di Dragon Ball Z. Scopriamo il vero significato della Z di Dragon Ball Z.