Dragon Ball Z, tutti gli Androidi dal più scarso al più forte

Razze di guerrieri conquistatori, mostri spaziali e demoni infernali non sono gli unici avversari affrontati dai protagonisti di Dragon Ball. I Guerrieri Z hanno dovuto combattere anche temibili nemici partoriti dalla mentre dell'uomo, ci riferiamo ai pericolosi androidi protagonisti assoluti della Saga di Cell.

Ben prima di conoscere la storia dei Saiyan e del malvagio tiranno Freezer, i più comuni avversari creati da Akira Toriyama erano gli androidi. Il franchise ne ha introdotti molti, ma li ricordate tutti? Elenchiamo tutti gli Androidi di Dragon Ball dal più scarso al più forte.

Gli Androidi sono una creazione dell'Esercito del Fiocco Rosso. Prima di arrivare a C-16 e seguenti, il Dottor Gero ha fallito più e più volte, come si può notare dai progetti mostrati nel QG del Red Ribbon. Di queste creazioni non sappiamo molto, se non ché appunto siano state fallimentari, ma fondamentali per il corretto sviluppo degli androidi della Saga di Cell.

Il primo Androide mostrato in Dragon Ball è il maggiore Metallitron. Vista la non numerazione, probabilmente non è una creazione del Dr. Gero. Molto più simile a un robot che a un androide, è la seconda sfida che Goku affronta nella Muscle Tower. Pur strappandogli la testa con una kamehameha, Metallitron continua a funzionare.

Il primo androide numerato di Dragon Ball, e dunque creato da Gero, è l'Androide 8. C-8, chiamato Ottone da Goku, stringe un forte legame d'amicizia con il protagonista. Fondamentale nel combattimento contro il Red Ribbon, diviene il guardiano dei paesi del Nord, che lo accettano come loro compaesano. Ritornerà in una scena della Saga di Bu di Dragon Ball Z per dare la sua energia a Goku per la Sfera Genkidama.

Si passa poi a numerazioni molto più alte, ossia agli Androidi 14 e 15 comparsi nel film originale 'Dragon Ball Z I Tre Super Saiyan'.Vegeta riuscirà a sconfiggere C-14 con estrema facilità mettendo a segno un solo pugno in forma Super Saiyan. Di C-15 se ne occupa invece Mirai Trunks con la sua spada.

Leggermente più forti sono gli androidi che Mirai Trunks non aveva mai visto nel suo futuro. Parliamo di C-19 e C-20. Modelli che dovrebbero essere più efficenti dei tre protagonisti della Saga degli Androidi, in quanto più facilmente controllabili, il segreto della forza di questi due androidi risiede nel fatto che possono assorbire ingenti quantità di Ki. C-19 verrà ucciso da Vegeta Super Saiyan, il quale riuscirà a terrorizzarlo. C-20 è invece la forma cibernetica del Dr. Gero, responsabile della nascita di C-16, 17 e 18.

Il più forte tra i tre citati è C-16, ma il combattente artificiale ha un cuore gentile che lo rende inadatto agli scontri. Amante della natura e degli animali, si rivelerà un buono. Progettato da Gero spinto dai sensi di colpa nei confronti del figlio, 16 ha fonte di energia inesauribile. Sarà grazie alla sua morte che Gohan riuscirà a combattere libero dalle preoccupazioni.

Subito sopra di lui ci sono C-18 e poi C-17. I due gemelli non possono essere rivelati a causa della mancanza di Ki, possiedono energia infinita e forza immensa. Sono due assassini imperturbabili responsabili della fine dell'umanità nella linea temporale vissuta da Mirai Trunks. Nella versione del presente, tuttavia, vengono assorbiti da Cell, per poi essere liberati e diventare buoni. A proposito, se non ricordate la loro storia ecco un riassunto della Saga degli Androidi di Dragon Ball Z.

Più forte dei due gemelli è Super Androide 13. Assorbiti i suoi compagni, C-13 ottiene una forza spaventosa, tanto da meritarsi il titolo di secondo androide più forte di Dragon Ball Z. Nato con l'obiettivo di uccidere Goku, verrà ucciso proprio dal Saiyan.

Androide più forte di Dragon Ball Z è Cell nella sua Forma Perfetta. Intelligente, dotato di rigenerazione quasi istantanea e fortissimo, metterà in difficoltà i Guerrieri Z rischiando di distruggere la Terra. Sarà Gohan e il Super Saiyan 2 a occuparsi di lui. Questi non sono gli unici androidi esistenti, ma solamente quelli apparsi in Dragon Ball. Vi ricordiamo infatti che in Dragon Ball Super: Super Hero nasce una nuova generazione di Androidi.