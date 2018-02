Dragon Ball Z: Yuuya Takahashi ha pubblicato un impressionante sketch di Gohan!

Attivo e seguitissimo sui social, lo stimato animatore di, ha recentemente condiviso coi propri follower un nuovo sketch colorato che ritrae un giovaneal tempo della saga del

Visionabile il calce all’articolo, l’impressionante sketch ci mostra la ferocia del ragazzo, che dopo essersi allenato nella Stanza dello Spirito e Tempo presso il Palazzo di Dio (o del Supremo, se preferite), osserva la Terra dall’alto. Come i fan di vecchia data avranno probabilmente notato, questa posa del ragazzo era già stata utilizzata nel videogioco Dragon Ball Z: Super Butoden 2, cui Yuuya Takahashi si è ispirato per la propria illustrazione.



Rilasciato in Giappone nel dicembre 1993 sulla console Super Nintendo (o SNES), il titolo è approdato oltreoceano solo qualche anno fa, poiché Bandai Namco Entertainment lo regalò a tutti coloro che prenotarono una copia di Dragon Ball Z Extreme Butoden per Nintendo 3DS.

Recentemente, l’impareggiabile Yuuya Takahashi ha preso parte alla realizzazione di svariati episodi di Dragon Ball Super appartenenti alla saga del Torneo del Potere, come ad esempio quello in cui Vegeta ha ottenuto una nuova trasformazione inedita, oppure ancora la puntata in cui Goku ha risvegliato per la prima volta il rarissimo Ultra Istinto.

Dragon Ball Super si concluderà il prossimo marzo, mentre il nuovo film dedicato alle origini del primo Super Saiyan God, Yamoshi, sarà rilasciato durante l’anno corrente. Sfortunatamente non è stato ancora rivelato se Yuuya Takahashi prenderà o meno al progetto.