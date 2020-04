Dragon Ball Z: l'anime di Toei Animation compie 31 anni, gli auguri dei fan

Il 26 aprile del 1989, esattamente trentuno anni fa, andò in onda in Giappone il primo, storico episodio di Dragon Ball Z. I fan ovviamente non hanno perso l'occasione per celebrare l'anniversario della serie, riversandosi sui social e ricordando quanto abbiano significato per molti di loro le avventure di Goku e compagni.

Dragon Ball è ancora oggi considerato come l'anime per definizione, l'opera che tutti, grandi e piccoli, conoscono e non potranno mai dimenticare. In Italia come in molti altri Paesi Goku è diventato uno dei personaggi immaginari più famosi di tutti i tempi, allo stesso livello di icone videoludiche come Super Mario e Sonic, o di supereroi dei fumetti come Spider-Man e Batman.

Nel corso degli ultimi trentuno anni l'autore Akira Toriyama è stato in grado di creare e sviluppare un mondo ormai divenuto caposaldo della cultura giapponese, raggiunto unicamente da pochi altri eletti come ONE PIECE e Naruto. Trentuno anni dopo Dragon Ball ha ancora la stessa importanza di un tempo, e come potete vedere in calce i fan non hanno perso l'occasione per ringraziare l'ennesima volta l'opera.

E voi cosa ne pensate? Quando avete iniziato a vedere la serie?