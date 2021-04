Dragon Ball Z: l'anime uscì la prima volta ben 32 anni fa

Dragon Ball Z è un'opera che è invecchiata particolarmente bene, una serie che riesce ancora oggi ad entusiasmare milioni di appassionati e ad accompagnare la crescita di nuove generazioni. Eppure, alle volte anche i fan dimenticano che il primo episodio di Z uscì in realtà oltre 30 anni fa.

Esattamente dopo il matrimonio tra Goku e Chichi e la nascita di Gohan ebbe inizio la Saga dei Saiyan, l'arco narrativo di apertura di DBZ che introdusse all'interno della storia alcuni sopravvissuti del Pianeta Vegeta, lo stesso luogo di nascita del protagonista. Da questo momento in avanti la serie televisiva del capolavoro di Akira Toriyama non avrebbe fatto altro che crescere di epicità e popolarità con un successo tale che, a 32 anni dal debutto di Dragon Ball Z, ancora oggi si parla di nuovi eventuali seguiti come il tanto vociferato Dragon Ball Super 2.

Era infatti il 26 aprile del 1989 quando su Fuji TV, alle 19 in punto, uscì in Giappone l'episodio intitolato "Il misterioso combattente", puntata che in Italia giunse lo stesso giorno seppur di 11 anni più avanti, il 26 aprile 2000. Dragon Ball Z è stata la serie che più di tutte ha cambiato il modo di concepire l'epopea di Toriyama, con power-up affascinanti e scontri sempre più straordinari che sono stati ereditati con forza e vigore anche nell'attuale saga di Super.

E voi, invece, cosa ne pensate di DBZ, lo preferite a DB Super? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.