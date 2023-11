Dragon Ball Z, quanti anni ha Radish quando arriva sulla Terra?

Uno dei più grandi rimpianti della community di appassionati di Dragon Ball è quello di non aver più potuto ritrovare Radish, fratello maggiore di Goku, nonché primo Saiyan a comparire ufficialmente nel manga di Akira Toriyama. Ma quanti anni aveva Radish quando arrivò sulla Terra nella Saga dei Saiyan di Dragon Ball Z?

Se Radish fosse rimasto in vita in Dragon Ball Z la storia dell'opera sarebbe cambiato radicalmente. Goku avrebbe avuto l'appoggio di suo fratello maggiore, che avrebbe potuto guidarlo in una maggiore comprensione della stirpe Saiyan. Tuttavia, Radish ha definitivamente detto addio agli appassionati durante la Saga dei Saiyan di Dragon Ball.

Di Radish sappiamo che è il fratello maggiore di Goku, nato nell'anno 737 in concomitanza con la distruzione del Pianeta Vegeta da parte di Freezer. Sebbene non si abbiano fonti precise, è certo che Radish sia nato almeno qualche anno prima di quell'evento che portò alla morte dei genitori Bardack e Gine.

È Dragon Ball Super a fornirci maggiori dettagli sull'età di Radish. Sappiamo che il fratello maggiore di Goku non era presente sul Pianeta Vegeta durante l'omicidio di massa di Freezer poiché impegnato in missione. Durante il flashback riguardante Bardack nel corso della Saga di Granolah vediamo un Radish bambino con già indosso la tuta da combattimento Saiyan. Durante quel periodo dovrebbe avere dunque all'incirca 5 anni almeno.

Considerando che Vegeta nasce nell'anno 732, possiamo presumere che Radish abbia la sua stessa età, o che al massimo sia più grande di un anno. L'arrivo di Radish sulla Terra avviene invece il 12 ottobre dell'anno 761, quando è già un adulto. Dunque, è all'età di circa 29 anni che Radish arrivò sulla Terra per convincere suo fratello Goku a schierarsi dalla parte dei Saiyan.