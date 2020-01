Dragon Ball Z: dopo anni viene svelato il vero nome di C-16!

Nonostante sia finito da molti anni, Dragon Ball Z ha ancora molti misteri che ancora custodisce. Uno di questi è il vero nome del cyborg C-16 che sembra sia stato svelato dal videogame di recente uscita Dragon Ball Z: Kakarot.

Secondo l'enciclopedia presente nel videogame, il vero nome di C-16 è Gebo. Per chi non lo sapesse il dr. Gelo creò il cyborg ispirandosi al proprio figlio (Gebo appunto). Trovate l'immagine dell'enciclopedia che svela il nome in calce alla notizia. Introdotti durante l'arco narrativo di Cell, i cyborg sono stati creati dal malvagio scienziato del Red Ribbon per vendicarsi di Son Goku, reo di aver fermato i folli piani di conquista dell'esercito quando era un bambino. Trasformando anche se stesso in un cyborg da combattimento, il dr. Gelo viene poi ucciso dalle sue stesse creazioni, C-17 e C-18, fratello e sorella prima di venire trasformati. C-16 è sempre stato il più enigmatico del trio. Lo stesso Trunks, proveniente dal futuro per fermarli, afferma di non aver mai visto il cyborg che, nonostante il carattere pacifico ed amante della natura, sfoggia una forza combattiva superiore persino agli altri due cyborg e alla prima forma raggiunta da Cell. C-6, come tutti sapete, sarà fondamentale per sconfiggere Perfect Cell, immolandosi e permettere così a Gohan di raggiungere la sua vera forza.

