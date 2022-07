Dragon Ball Z: la prima apparizione di Vegeta nell'anime in questa storica Key Visual

La prima saga di Dragon Ball Z, incentrata sulla Saga dei Saiyan, è stata fondamentale per puntare i riflettori sulla razza del protagonista che, da quel momento in avanti, avrebbe assunto un ruolo chiave per i futuri power-up. Ma a proposito del celebre arco narrativo, avete mai visto questa storica locandina ufficiale?

La Saga dei Saiyan è stata importante anche per tanti altri elementi, come il rapporto tra Gohan e Piccolo, recentemente tornato in auge con Dragon Ball Super: Super Hero. Ad ogni modo, nelle puntate che hanno contraddistinto questo arco narrativo abbiamo avuto modo di conoscere uno dei personaggi più importanti del franchise, Vegeta.

Il Principe dei Saiyan, infatti, è da quel momento diventato un'icona del capolavoro di Akira Toriyama, tanto che l'autore ha dovuto fare del suo beniamino uno dei protagonisti al fianco di Goku. A tal proposito, recentemente un account ha condiviso su Twitter una storica Key Visual diffusa da TOEI Animation per la prima volta oltre 25 anni fa, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae per la prima volta Vegeta con lo stile dell'anime. Si tratta dunque della prima apparizione effettiva in 'Z' del Principe dei Saiyan con quei colori che ebbero modo di far discutere la community.

E voi, invece, ricordavate questa immagine promozionale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.