Dragon Ball Z: quella volta che apparve Freddy Mercury in un episodio

Il franchise di Dragon Ball ci ha deliziati con numerosi cameo ed easter egg all'interno delle varie produzioni, sia televisive che cartacee, basti pensare a quella volta in cui apparve Sirio il Dragone di Saint Seiya all'interno di uno degli episodi della serie animata. Tuttavia, il celebre Cavaliere non fu l'unico ad essere omaggiato.

Il capolavoro di Akira Toriyama è ricco di brillanti omaggi e curiosità celate all'interno delle varie puntate dell'anime, alcune delle quali anche all'interno del manga come i misteriosi vicini di casa di Goku e Chichi. Ad ogni modo, in uno degli episodi di Dragon Ball, nell'esattezza all'interno della 200esima puntata, facciamo la conoscenza di un individuo dal volto particolarmente conosciuto.

Stiamo parlando, ovviamente, del mitico Freddie Mercury, uno dei migliori cantanti che il mondo abbia mai avuto l'onore e il piacere di conoscere. Nella fattispecie, all'interno dell'episodio di debutto della Saga di Great Saiyaman vediamo un'avventura di Gohan a scuola. Uno dei Professori, come potete notare voi stessi dall'immagine allegata in calce alla notizia, è infatti un cameo all'iconico cantante. Ma non fu l'unico omaggio alla star della musica poiché in Dragon Ball GT i baffi di Vegeta, che tanto hanno suscitato ilarità sul web, furono ispirati sempre al popolare artista.

E voi, invece, conoscevate questi bizzarri aneddoti? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.