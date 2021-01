Dragon Ball Z: l'ardua decisione di Crilin nella figure di FMZ Studio

La saga dei Saiyan di Dragon Ball Z è stato di fatto l'arco narrativo che ha spalancato ai protagonisti le porte verso nuove frontiere del potere che, da quel momento in avanti, si sarebbero susseguite tra power-up sempre più affascinanti e micidiali. Ma le cose sarebbero andate diversamente se Crilin avesse preso un'altra decisione?

Molte volte tendiamo ad ironizzare sulle innumerevoli morti di Crilin senza tenere in considerazione il suo coraggio come terrestre dinnanzi a minacce aliene da far venire i brividi a qualsiasi essere umano. Con determinazione e paura ha fronteggiato avversari del calibro di Nappa, Vegeta, Freezer, Cell e persino gli abitanti di Universi differenti senza mai chiederne il conto ad alcuno. Eppure, c'è stato un momento in cui Crilin ha preso forse la decisione più difficile di tutte: risparmiare Vegeta e lasciarlo fuggire.

Alla fine della saga dei Saiyan, Vegeta e Goku erano ormai stremati dopo una battaglia estenuante. Se quest'ultimo era di fatto impossibilitato a muoversi, il Principe invece aveva raccolto le sue ultime forze per tornare strisciando sulla sua navicella spaziale e fuggire con l'orgoglio a pezzi e un forte desiderio di vendetta. Crilin, armato di spada, gli si parò davanti desideroso di ucciderlo e mettere fine alle angherie che avevano portato alla morte di Jiaozi, Yamcha, Piccolo e Tenshinhan. Solo l'intervento di Goku lo convinse a risparmiarlo nonostante i fortissimi sentimenti che provasse nel suo cuore.

FMZ Studio ha voluto ritrarre in un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, quel momento esatto. La disperazione di Crilin e il volto di terrorizzato di Vegeta riassumono la difficile decisione di un terrestre impotente. La figure in questione, alta poco meno di 30 cm, è già disponibile al preordine al costo di 495 euro con una spedizione fissata durante il corso di quest'anno.



E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.