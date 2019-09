Dragon Ball Z: arriva un cosplay per Trunks del futuro tutto al femminile!

Subito dopo la saga di Freezer, comparì un misterioso personaggio in occasione dell'arrivo della famiglia reale dell'imperatore galattico sulla Terra. Goku non era ancora arrivato e questo giovane ragazzo dai capelli violetti si frappose tra Freezer e la distruzione della Terra. Questa fu la presentazione di Trunks in Dragon Ball Z.

Il personaggio riscosse molto successo ed ebbe un ruolo di primo piano nella saga di Dragon Ball Z, dove fu importante per avvisare della minaccia degli androidi e nello scontro con Cell. Adesso arriva un nuovo cosplay di Dragon Ball Z con lui protagonista, solo però in versione femminile.

A vestirne i panni è stata Eurekacosplays, che potete vedere nell'immagine in calce tratta da Reddit che la stessa cosplayer ha postato. Ad eccezione dei tratti più femminili, si tratta di Trunks in tutto e per tutto: dai capelli di un lilla chiaro alla giacca di jeans e maglia nera, per finire con la spada con cui fu dato il colpo finale a Freezer.

Non è il primo cosplay che i fan hanno dedicato a Trunks di recente. Ma cosa ne pensate di questa nuova rappresentazione? Trunks del futuro è tornato anche durante Dragon Ball Super, come personaggio importante della saga dedicata a Black Goku.