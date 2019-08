Dragon Ball Z: arriva un Funko Pop dedicato a Goten Super Saiyan!

L'universo di Dragon Ball è vastissimo e con tante scene epiche da raffigurare con illustrazioni, cosplay ma anche con statuette ed action figure. Ormai, a trent'anni dal primo arrivo del manga, sono state prodotte un'infinità di questi modellini che adornano le case di ogni collezionista e fan dell'opera di Akira Toriyama.

In Italia stanno per arrivare nuove statuette grazie al Corriere dello Sport in edicola, con 28 di queste legate ai personaggi di Dragon Ball Z, ma il Giappone e gli Stati Uniti non stanno ovviamente a guardare. Infatti, l'azienda Hot Topic ha rivelato di aver preparato un nuovo Funko Pop, modellino particolare e diverso dagli altri che tende a raffigurare i personaggi con uno stile chibi.

Come potete vedere dal tweet in calce di Funko Pop Hunters, l'azienda ha rivelato due nuovi Funko Pop, uno dei quali dedicati a Dragon Ball Z: quello con Jack Skeletron di Nightmare Before Christmas e poi quello con Goten in versione Super Saiyan. Ormai era questione di tempo prima che arrivasse questo nuovo Funko Pop, già rivelato qualche tempo fa, ma ora è online è disponibile all'acquisto per un prezzo di 12,50$. Alta 10 centimetri circa e realizzata in vinile, Goten non si mostra in una posa statica ma in una più dinamica mentre si prepara a una battaglia.

Grazie allo stile Funko Pop, si potrebbe quasi dire che il piccolo saiyan introdotto in Dragon Ball Z sia il padre. Invece, un altro fan si sta mettendo all'opera per portare i volti dei personaggi di Dragon Ball Z sulle sue Nike.