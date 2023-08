Dragon Ball Z: arriva il nuovo merch! Cuffie tecnologiche e abiti alla moda

Dragon Ball Z nel corso della sua intera produzione ha raggiunto un numero eccezionale di record a non finire, collaborazioni e soprattutto una grande fanbase in tutto in mondo pronti a sostenere l'opera di Akira Toriyama. Presto arriveranno altre due linee dedicate a questo franchise.

I fan di Dragon Ball Z dovrebbero assolutamente segnarsi il 30 agosto sul proprio calendario poiché verrà lanciata una nuova linea di merchandise in collaborazione con il noto brand di moda 100 Thieves e il marchio per le periferiche di gioco Higround.

100 Thieves offrirà una collezione di abbigliamento e accessori di 18 pezzi mentre Higround rilascerà una collezione di 10 tastiere con cinque design unici, cinque tappetini per il mouse e una borsa per portare i propri giochi preferiti fuori casa.

Se questo è certamente un grande onore per il noto franchise, dovreste ascoltare le parole dei fondatori e direttori delle due aziende che hanno avuto la possibilità di collaborare con Dragon Ball Z.

"Passare dal guardare Dragon Ball Z crescere fino a collaborare con l'anime per rilasciare questi fantastici prodotti è qualcosa di fantastico", afferma Matt Haag, fondatore e CEO di 100 Thieves.

"Abbiamo collaborato con Dragonball Z e Higround per offrire ai nostri fan un'esperienza coinvolgente definitiva. Dragon Ball Z è uno zeitgeist (una tendenza culturale senza tempo, ndr) la cui popolarità è cresciuta sin dal suo concepimento", afferma invece Baron Lee, direttore generale di Higround. "È una storia che mi è rimasta impressa fino ad oggi e non potrei essere più orgoglioso di pubblicare una delle tastiere più innovative di Higround con questa grafica leggendaria."

Le precedenti collezioni Higround e 100 Thieves sono andate rapidamente sold out, perciò se avete intenzione di portare a casa qualche prezzo è meglio che vi prepariate. Entrambi pezzi verranno lanciate il 30 agosto alle 12:00 PT, che corrispondono alle ore 21:00 italiane, sul sito web di 100 Thieves e sul sito web di Higround. Una piccola anteprima è presente nella galleria dell'articolo.