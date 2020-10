Dragon Ball Z: arriva una splendida fan art di Cell in perfetto stile Halloween

Tra epiche battaglie e iconici nemici, l'era di Dragon Ball Z sembra essere intramontabile. Tra i personaggi che più hanno segnato la storia dell'iconico manga di Akira Toriyama, Cell resta certamente tra i più significativi nemici di Goku e compagni. Dopo aver sconvolto le vite dei terresti, Cell torna in una spaventosa fan art.

La festa più spaventosa dell'anno è ormai alle porte e molti artisti hanno deciso di contribuire alla creazione di un clima di terrore con le loro opere. Questo è il caso, ad esempio, di David Gordon Green che in occasione di Halloween ha scritto un fumetto.

Sulla stessa scia si è posto un altro artista, Guillaume Menuel, che ha condiviso sul web tramite il suo profilo Instagram una fan art di Cell. Uno fra i più temibili villain del mondo di Dragon Ball Z è stato scelto come soggetto ideale per unire Dragon Ball e Halloween e quale poteva essere la sua forma migliore se non il primo stadio della sua evoluzione?

Vi ricordiamo che il mostruoso androide potrebbe fare il suo ritorno sia nel mondo di Dragon Ball Super che nell'universo espando di Super Dragon Ball Heroes. Entrambi hanno difatti già ripescato numerosi nemici dal mondo di Dragon Ball Z ma tra questi Cell manca ancora all'appello.

Bando alle ciance e a voi la parola, cosa ne pensate di questa interpretazione di Cell realizzata da Guillaume Menuel? Vi mette abbastanza paura?