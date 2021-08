Dragon Ball Z: arrivano i caschi a tema per viaggiare in tutta sicurezza

Di oggetti di merchandise legati all'industria animata ne abbiamo visti di ogni genere, ma quelli che vi stiamo per descrivere sono sicuramente tra i più utili, fondamentali per la vita quotidiana di ogni motociclista da strada. Se volete viaggiare in compagnia dei vostri protagonisti di Dragon Ball Z preferiti, guardate qui!

Possedete un motore e amate l'universo narrativo firmato Akira Toriyama? Bilmola, azienda specializzata in caschi da moto, ha quello che fa per voi. Parliamo di una nuova, spettacolare collezione di "bike helmet" dedicata a Dragon Ball Z.

Dopo aver chiuso un accordo con TOEI Animation, Bilmola ha presentato una linea di otto caschi ufficiali, ognuno dei quali legato a un particolare personaggio del mondo di Dragon Ball Z. La collezione include caschi dedicati a Son Goku, Majin Bu, Freezer, Muten, Piccolo, Shenron, Vegeta e Cell.

Come potete osservare nell'immagine in calce all'articolo, il motivo cromatico e il design di ogni casco si adatta alla perfezione al personaggio rappresentato. Quello di Goku, ad esempio, si ispira ai suoi colori tipici, ossia l'arancio e il blu, ed è adornato di scariche elettriche, come nel Super Saiyan 2.

Il marchio thailandese ha dato vita a prodotti di qualità, accessibili a ogni tasca: parliamo infatti di circa 120 euro a unità. Biker, che ve ne pare? Fateci sapere se ne acquisterete qualcuno! Intanto, vi lasciamo a due retroscena. Ecco come sono diventati androidi C-17 e C-18 e i nomi di tutti i Saiyan del gruppo di Bardack.