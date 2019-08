Dragon Ball Z: arrivano in edicola delle nuove statuine da collezione

Una nuova idea per celebrare la serie di Dragon Ball Z . I nostri eroi tornano in edicola grazie ad una collaborazione con Toei Animation. Scopriamo insieme i dettagli.

Il Corriere dello Sport ha annunciato, sul proprio sito ufficiale, una nuova iniziativa riguardante il franchise di Dragon Ball. Infatti, a partire da fine agosto, usciranno in edicola ben 28 statuine dedicate alla celebre opera di Akira Toriyama. Un’occasione da non perdere per celebrare i 30 anni di pubblicazione di Dragon Ball Z.

Come affermato sulla locandina dell’iniziativa:

“Combattimenti, trasformazioni e viaggi da un pianeta all’altro. La saga di Dragon Ball continua a conquistarti con le 28 statuine 3D dei personaggi più iconici della serie Dragon Ball Z. Realizzate con materiale di qualità, ricreano in ogni minimo dettaglio le caratteristiche di Goku e compagni.”

Quindi sappiamo che la collezione sarà costituita da 28 modelli, dedicati ai personaggi più emblematici dell’intera saga. Le figure sono realizzate in resina metallica e alte circa 13 cm, e ogni lunedì potremo trovare un nuovo eroe, o nemico, in allegato al Corriere dello Sport. Ad attenderci il 26 agosto troveremo Goku, nella sua forma normale, pronto ad accoglierci verso questo ritorno all'universo di Dragon Ball Z, al prezzo di 14,99€ più il prezzo del quotidiano.