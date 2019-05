Dragon Ball Z: in arrivo un'impressionante action-figure di Goku!

L'opera immortale di Akira Toriyama non smetterà mai di far parlare di sé. Gli appassionati di Dragon Ball Z, nonostante gli anni, continuano a dimostrare il proprio amore verso la serie, ad esempio attraverso fan art come quella che ha visto protagonisti Gotenks e Gogeta. Dall'altra parte, anche le azienda continuano a produrre merchandise.

Tra cose più o meno belle, alle volte ne arrivo alcune dalla qualità produttiva impressionante, come la nuova action-figure realizzata dalla aziende Prime 1 e MegaHouse, raffigurante un meraviglioso Goku Super Saiyan intento a caricare una Kamehameha.

Mostrata durante il Meghobi Expo, tenutosi ad Akihabara lo scorso 25 maggio, che due azienda hanno mostrato la meravigliosa statua che potete ammirare in calce alla notizia. Dalla colorazione della figure, al mondo in cui sono state rese le emanazioni di energia, alla base, che richiama il Dragon Shenron con una Sfera del Drago, il livello di dettaglio della statua è sicuramente impressionante.

Purtroppo non siamo ancora a conoscenza della data di arrivo e del prezzo e non ci resta quindi che restare in attesa di nuove notizie. Nell'attesa, per gli amanti di action-figure, consigliamo di dare un'occhiata al nuovo epico Funko Pop del Dragon Shenron.