Dragon Ball Z: in arrivo sul mercato dei nuovi Funko Pop della serie

Recentemente sono stati annunciati una serie di Funko Pop tutti nuovi che avranno un focus particolare sulla serie di Dragon Ball Z. In tutto, saranno otto i nuovi collezionabili: Vegeta, Trunks, Piccolo, Mecha Freezer, Crillin, Bulma e Androide numero 16.

I nuovi funko ad una prima occhiata ci sembrano realizzati con la grande cura a cui l'azienda ci ha sempre abituato. Potrete acquistarli a partire da Novembre, quindi ci sarà da aspettare ancora un po'.

Tuttavia queste nuove figure non sono le uniche annunciate nell'ultimo periodo, dal momento che la Funko ha da poco rilasciato una confezione di Dragon Ball Z che include: gli occhiali da sole del Maestro Muten, un portachiavi di Goku, una sfera del drago gonfiabile e un'esclusiva Pop di Trunks del Futuro.

Nel momento in cui vi scriviamo questo box è ancora ordinabile sul sito di Hot Topic, quindi se avete intenzione di aggiungerlo alla vostra collezionate affrettatevi, poiché non è noto per quanto ancora sarà disponibile.

Inoltre, all'inizio di questo mese Funko ed Entertainment Earth hanno presentato una nuova figure di Goku trasformato in Oozaru, alta circa 6 centimetri. Potete preordinala sul sito di Entertainment Earth con una spedizione fissata per il mese di Dicembre, fino al momento del suo esaurimento.

A proposito di Funko Pop, un fan ne ha realizzato uno amatoriale di Goku Super Saiyan 4, mentre un cosplay di Bulma vestita da coniglietto ha rapito diversi fan della serie.