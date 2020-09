Dragon Ball Z: in arrivo una nuova linea di Funko Pop, c'è anche Majin Vegeta

Pochi istanti fa, l'azienda statunitense Funko! ha ufficializzato l'arrivo di sei nuovi pupazzetti a tema Dragon Ball, dedicati a quattro antagonisti e due eroi. I Funko Pop arriveranno sul mercato tra il 2020 e il 2021, e saranno acquistabili, come sempre, ad un prezzo di circa 15 euro l'uno. Per ora non è stato confermato l'arrivo in Italia.

In calce potete dare un'occhiata alla nuova linea di prodotti. Aprirà le danze Evil Bu, uno dei pochi antagonisti a non aver mai ricevuto un pupazzetto, e successivamente arriveranno Vegeta (giovane), Goku Super Saiyan, Gohan adulto Super Saiyan, Majin Vegeta e Freezer.

Per Freezer si tratta del quinto Funko Pop ufficiale, dopo quelli dedicati alla forma base, Golden, Mecha e alla forma completa. Per Majin Vegeta invece si tratta del secondo collezionabile, che come potete vedere lo ritrae poco prima dell'utilizzo della Final Explosion.

Per chi non li conoscesse, ricordiamo ancora una volta che i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. In Italia solitamente si deve attendere un po' di più prima che questi siano reperibili, ma considerato il successo di Dragon Ball in questo mercato, è difficile immaginare che l'attesa si protragga per più di qualche mese dal lancio.

E voi cosa ne pensate? Quale vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui questi collezionabili vi appassionino particolarmente invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla speciale figure ritraente l'Oozaru presentata pochi giorni fa!