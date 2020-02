Dragon Ball Z: in arrivo un nuovo set di scacchi dedicato al celebre anime

Nelle ultime ore, la casa produttrice di giochi da tavolo - Usaopoly - ha annunciato l'arrivo di un nuovo set di scacchi dedicato a Dragon Ball Z, contenente tutti i personaggi della celebre serie animata realizzata da Toei Animation.

Usaopoly ha annunciato il prodotto sul proprio sito ufficiale, all'interno del quale ha inserito anche una breve descrizione che ne presenta le caratteristiche:

"I più grandi guerrieri dei tornei mondiali si stanno preparando a una sfida imminente per superare in astuzia i tuoi nemici! Uno dei franchise anime più inconfondibili di tutti i tempi sta arrivando sulla Terra affinché i fan possano iniziare l'allenamento per un classico gioco di strategia a due giocatori. Il set di scacchi per collezionisti di Dragon Ball ™ è in arrivo."

Dall'immagine presente nel sito ufficiale è possibile notare anche la presenza di personaggi collegati ai lungometraggi di Dragon Ball Z, come Broly e Bojack, comparsi per la prima volta rispettivamente in Dragon Ball Z: il Super Saiyan della leggenda, e ne La minaccia del demone malvagio.

Ogni pezzo da gioco è contrassegnato da un simbolo che ne specifica il ruolo: per esempio, Goku è il re della squadra bianca, mentre Vegeta sovrintende al titolo di regina. I personaggi sono divisi in due fazioni, eroi e antagonisti, quindi rappresentati dai Guerrieri Z e dai feroci avversari che nel corso della serie hanno minacciato l'incolumità della Terra.

Il gioco da tavolo è disponibile al preordine presso GameStop ed EB Games.

Perché la chiusura di Dragon Ball Z: Abridged? I creatori svelano il motivo in un video. Ultimamente, sono stati presentati tre nuovi Funko Pop di Dragon Ball Z dedicati a Vegeta, Cell e Piccolo.