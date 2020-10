Dragon Ball Z: Gohan Supremo fu troppo arrogante? Parliamone!

Tra alti e bassi, Gohan è uno dei personaggi più controversi di Dragon Ball Z. Il figlio di Goku viene spesso definito come il guerriero più potente del mondo, ma la sua passione per lo studio e l'amore per Videl lo hanno relegato a diventare un'opportunità sprecata. Anche durante il suo apice, Gohan ha commesso gravi errori; scopriamoli.

Durante le fasi iniziali della Saga di Bu, Gohan viene presentato come un ragazzo dedito allo studio, intento a combattere il crimine con un assurdo costume da supereroe. Il Gohan conosciuto durante lo scontro con Cell Perfetto sembra essere ormai solamente un lontano ricordo. Tuttavia, la comparsa di Super Bu ha concesso una nuova opportunità al giovane Saiyan.

Il debutto di Gohan Supremo aveva illuso il pubblico, che sperava di vederlo fare a pezzi Bu con pochi colpi. Purtroppo per il primogenito di Goku, però, la storia è andata diversamente. Quando Super Bu sembrava stare per cedere, l'antagonista si autodistrugge per elaborare una nuova strategia: assorbire Gotenks Super Saiyan 3. Ingenuamente, Gohan lascia a Gotenks la possibilità di combattere con Super Bu, che però riesce a raggiungere il suo obiettivo.

Ma perché Gohan non ha proibito ai due ragazzi di fondersi e di battagliare con Super Bu? Il ragazzo ha compiuto un errore che spesso commette anche suo padre: non finire il cattivo quando ne si ha l'opportunità. Gohan ha peccato di arroganza, lo stesso identico errore che fece con Cell. Il Saiyan si è spesso ritrovato a essere ben superiore ai suoi avversari, ma i suoi gesti lo hanno sempre condannato al fallimento.



Bu aveva ucciso la quasi totalità della popolazione umana, inclusa la madre e la fidanzata di Gohan; lasciar combattere Goten e Trunks è stato imperdonabile. Tuttavia, la colpa non è esclusivamente di Gohan, il quale non era consapevole dell'abilità di assorbimento del suo rivale. Ad avvertire il ragazzo ci avrebbe dovuto pensare Kaioshin, che osservava la battaglia dal suo pianeta.