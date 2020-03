Dragon Ball Z: artista ricrea alcuni iconici personaggi in 3DCG, cosa ne pensate?

Quale stile di animazione si addice maggiormente al prossimo anime di Dragon Ball? La risposta sembra ovvia, ma con l'avvento di una nuova generazione di serie in CGI, non ci stupirebbe qualche modifica da parte dei ragazzi di Toei. A questo proposito, abbiamo deciso di mostrarvi le opere di un fan della serie, recentemente divenute virali sul web.

L'artista Devil Artemis, conosciuto su Twitter come DevilArtemisX, ha condiviso sul suo profilo una personale rivisitazione di alcuni personaggi di Dragon Ball Z, ispirandosi al recente videogioco Dragon Ball Z: Kakarot. L'utente ha "modernizzato" Gohan, Freezer, Cell e l'iconico Stand di Dio Brando in Le Bizzarre Avventure di JoJo con la tecnica del 3DCG, riscuotendo un discreto successo.

Negli ultimi anni l'industria anime si è avvicinata sempre di più all'utilizzo di questa tecnica di animazione, ed anche grandi classici come Lupin o Pokémon sono tornati al cinema sotto una nuova veste grafica. Tra i tanti produttori, Netflix sembra essere quello maggiormente intenzionato ad affidarsi a questa tecnica, come dimostrano i recenti annunci riguardanti Ghost in The Shell: SAC_2045 o I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya.

